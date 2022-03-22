فيفي عبده تعايد الأمهات: أنا أم ويتيمة في نفس الوقت «فيديو»

حرصت الفنانة فيفي عبده، عبر موقع الفيديوهات والصور الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على معايدة الأمهات بمناسبة عيد الأم.

ونشرت فيفي فيديو قالت فيه: «يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، بنزل المعايدة دي للأمهات لأني أم ويتيمة في نفس الوقت، كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وعافية وكل اللي عنده أم يحطها في عينيه عشان الأم مبتتعوضش».

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: «كل سنة وكل الأمهات بخير يا رب، ربنا يحفظ كل الأمهات لأولادهم ويرحم كل من رحلوا عنا و يصبر اولادهم يا رب».

مسلسل شغل عالي

وتشارك فيفي عبده خلال السباق الرمضاني 2022 بمسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وروجت الفنانة فيفي عبده منذ أيام للمسلسل من خلال نشر صورة لها تجمعها مع شيرين رضا ومخرج العمل مرقص عادل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل»