فيفي عبده تهنئ عبد الرحمن أبو زهرة بزواج حفيدته: «ألف مبروك للقمر»

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على زواج حفيدته الذي تم منذ عدة أيام وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة من حفل زفاف حفيدته، عبر خاصية الـ«ستورى» على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بالإضافة إلى صورة أخرى للعروس، قائلة: «ألف مبروك لحفيدتك القمر وعريسها».

فيفي عبده توجه رسالة لعبد الرحمن أبو زهرة

كما حرصت فيفي عبده، على تهنئة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، على خروجه من المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا بسبب إصابته بفيروس كورونا، قائلة: «ألف حمدلله على سلامتك».

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة احتفل بحفل زفاف حفيدته سارة صبري، منذ عدة أيام وتصدرت فيديوهاته ترند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التفاعل الكبير بينه وبين حفيدته وفرحته الكبيرة بها، بالاضافة الى أن حفل الزفاف كان الظهور الأول له بعد تعرضه للأزمة الصحية.

وتعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مؤخرا للإصابة بفيروس كورونا، وأدى ذلك الى تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى العجوزة وخضوعه للعلاج المكثف، ولكن تحسنت صحته مؤخرا حتى أصبحت مسحته سلبية وعاد مرة أخرى إلى منزله.

آخر أعمال فيفي عبده

يذكر أن الفنانة فيفي عبده ستشارك فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «شغل عالي» والذي يجمع بينها وبين الفنانة شيرين رضا للمرة الأولى، وسيشارك أيضا في بطولة العمل الفني: توني ماهر وكريم سرور ومروان يونس وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مرقس عادل.