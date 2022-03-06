هل وصلت ثروة فيفي عبده لـ50 مليون دولار أمريكي؟.. مصدر يجيب

نفى مصدر مقرب من الفنانة فيفي عبده ما تردد من أنباء عبر عدد من المواقع الإخبارية بشأن امتلاكها لثروة تُقدر بـ50 مليون دولار أمريكي.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن ثروة فيفي عبده لم تصل إلى هذا الرقم أو نصفه إلى الآن، مضيفًا أن الأخيرة لا تلتفت لمثل هذه الشائعات التي تُثار بشأنها من حين لآخر، بخاصة أنها مشغولة بتصوير دورها في مسلسلها الجديد «شغل عالي» المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أجواء كوميدية تسيطر على مسلسل فيفي عبده الجديد

وأوضح المصدر أن فيفي عبده متحمسة بشدة لمسلسلها الجديد الذي تدور أحداثه في أجواء كوميدية، وذلك من خلال صديقتين تواجهان العديد من المواقف الكوميدية على مدار الأحداث.

وفاة شقيقة فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أعلنت وفاة شقيقتها، قبل أيام، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك قبل استكمالها تصوير مسلسلها «شغل عالي» بعد تلقيها العزاء في منزلها وانتهاء فترة الحداد.

ويشارك في بطولة «شغل عالي» شيرين رضا، توني ماهر، مروان يونس، بسمة داود، كريم سرور، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.