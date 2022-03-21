مدحت نافع: رفع عائد الشهادات إلى 18% يهدف إلى سحب الفائض من السيولة

قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الإجراءات التي اتخدتها الدولة لحماية محدودي الدخل تصب فيما هو مطلوب من حماية مجتمعية، لافتا إلى أن الدولة أتاحت الدعم لفئة تحتاج للإنفاق السريع.

وأوضح «نافع»، خلال استضافته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يناقش تأثير رفع الفائدة على الأسعار وسلاسل الإمداد، أن رفع عائد الشهادات إلى 18% الهدف منه سحب الفائض من السيولة وإتاحتها للمحتاجين، لافتا إلى أن توازنات الاقتصاد صعبة والقرارات توضح بسيناريوهات عامة وقياسها على كافة القطاعات.

الصناعة المصرية نمت في 2021 بنسبة 6.5%

وأشار «نافع» إلى أن الصناعة المصرية نمت في 2021 بنسبة 6.5% مقارنة بالنمو العالمي الذي وصل إلى 5%، ولم تتأثر كثيرا بالإغلاقات، موضحا أن صناعة الرقائق الإلكترونية تعرضت لأزمة أثرت على باقي قطاعات الصناعة، وزادت سوق السيارات المستعملة في أمريكا بنسبة 45% في عام واحد، لافتا إلى أن شركات السيارات الكبرى بدأت تستثمر أموالها في شركات تصنع الرقائق الإلكترونية لمواجهة أي أزمات محتملة في سلاسل النقل والإمداد.

الصناعة تميزت بتدابير مؤقتة ووسائل حماية اقتصادية

وأكد مستشار وزير التموين، أن الصناعة تميزت بتدابير مؤقتة ووسائل حماية اقتصادية، لافتا إلى وجود طاقات إنتاجية لتصنيع خام «البيلت» لكنها لا تعمل بسبب ارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى أن الشريك الاستراتيجي في الصناعات يبحث عن التسويق والترويج وسبل المنافسة قبل أي شيء.