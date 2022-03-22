رئيس أوكرانيا: اللقاء مع بوتين ضروري بأي صيغة لوقف الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ضروري بأي صيغة لوقف الحرب في بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«زيلينسكي»: «الناتو» لم يوافق على انضمام «كييف» إلى الحلف

وجدد زيلينسكي، الدعوة للقاء نظيره بوتين، مضيفا، أنه يمكن التوصل إلى تسوية بشأن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن التكتل العسكري لم يوافق على انضمام «كييف» إلى الحلف لأنه خائف من روسيا.

بدورها، أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات، المعروفة باسم «روس كوم نادزور» عن حجب مواد قناة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية لنشرها معلومات كاذبة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.