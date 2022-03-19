مستشار زيلينسكي: الرئيس موجود في كييف.. وجاهزون للدفاع عن العاصمة

قال مستشار الرئيس الأوكراني، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي موجود في كييف، وجاهزون للدفاع عن العاصمة، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وأشار مسؤول أوكراني، إلى شن غارات روسية مكثفة على مدينة ميكولايف، فضلا عن وجود قصف روسي مكثف لمصانع في مدينة ماريوبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا تحاول اتهامها بهجمات مزعومة للضغط على الناتو لفرض منطقة حظر طيران.

الصين: عقلية الحرب الباردة وراء الأزمة الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية الصينية، قبل قليل، إن سبب أزمة أوكرانيا هو عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة عند الغرب.

وأضافت الخارجية الصينية، أنه مع توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال 7 دقائق، منوهة بأن توسع الناتو يجعله قريبا من ضواحي موسكو.