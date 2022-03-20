زيلينسكي أمام الكنيست: إسرائيل وأوكرانيا مهددتان بخطر التدمير

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن إسرائيل وأوكرانيا مهددتان بخطر التدمير، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وطالب الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي بإلقاء خطاب عن بعد عبر «زووم» أمام الهيئة العامة للكنيست، والتي تضم 120 نائبا، وذلك بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتى انطلقت 24 فبراير الماضى.

الرئيس الأوكراني ألقى خطابا أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي

وكان الرئيس الأوكراني ألقى خطابا أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي تلبية لدعوة البيت الأبيض، وقال في كلمته إن المجتمع الدولي لم ينجح في حماية بلاده من الغزو الروسي مقترحا أن تفرض واشنطن عقوبات على جميع الساسة في روسيا.

رئيس أوكرانيا: مستعد للتفاوض مع بوتين

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا الأحد يومها الخامس والعشرين، وسط مفاوضات لم تثمر عن نتائج حتى الآن فيما قال الرئيس الأوكراني اليوم إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.