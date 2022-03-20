إسرائيل تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا تزامنا مع خطاب زيلينسكي أمام الكنيست

جدد وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن إسرائيل وأوكرانيا مهددتان بخطر التدمير.

زيلينسكي: إسرائيل وأوكرانيا مهددتان بخطر التدمير

وكان الرئيس الأوكراني طالب الأسبوع الماضي بإلقاء خطاب عن بعد أمام الهيئة العامة للكنيست، والتي تضم 120 نائبا، وذلك بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي انطلقت 24 فبراير الماضي.

يشار إلى أن زيلينسكي ألقى خطابا أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي تلبية لدعوة البيت الأبيض، وقال في كلمته إن المجتمع الدولي لم ينجح في حماية بلاده من الغزو الروسي.