بايدن: إشارات واضحة في تفكير بوتين باستخدام أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك إشارات واضحة في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يفكر باستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وأضاف بايدن، في كلمة عقب لقاء مع رجال الأعمال الأمريكيين لبحث أزمة الطاقة، أن بلاده شكَّلت جبهة موحدة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» والمحيط الهادئ ضد «عدوان بوتين»، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن واشنطن أقنعت أصدقاء كثيرين في العالم لاتخاذ موقف موحد بشأن أوكرانيا.

وتابع بايدن قائلا إن بوتين كان يعول على انقسام حلف «الناتو»، وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن روسيا أطلقت صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا، مضيفا أن هذا سيكون له تداعياته.

الرئيس الأمريكي: «موسكو» ربما تخطط لشن هجوم إلكتروني على الولايات المتحدة

وأشار بايدن، إلى أن موسكو ربما تخطط لشن هجوم إلكتروني على الولايات المتحدة، وحض الرئيس الأمريكي، الشركات الأمريكية على توخي الحذر من الهجمات السيبرانية.

من جانبه، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبل الاتفاق على حلول فعالة لارتفاع أسعار الطاقة، قبل قمة أوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويحتل ارتفاع أسعار الطاقة مكانة بارزة على جدول أعمال قمة الأوروبية ستنطلق بعد غد الخميس في العاصمة البلجيكية «بروكسل».

منظمة حقوقية: الحرب «الروسية الأوكرانية» فاقمت الجوع في الشرق الأوسط

بدورها، أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير، إن الحرب «الروسية الأوكرانية»، فاقمت الجوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزت الحاجة الماسة للحكومات إلى إنشاء أو توسيع أو زيادة أنظمة الحماية الاجتماعية.

ميدانيا، قالت وزرة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها استحدثت خطا ساخنا مباشرا مع نظيرتها الدفاع الروسية بهدف خفض التوتر وتفادي التصادم العسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.