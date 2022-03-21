«بايدن» يدعو الشركات الأمريكية إلى حماية نفسها من هجوم روسي محتمل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي محتمل.

محاصرة 67 سفينة بسبب الألغام

ومن جانبه، أعلن الجيش الروسي، أنّ نحو 67 سفينة من 15 دولة لا تزال محاصرة في الموانئ الأوكرانية بسبب الألغام وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

موسكو تعترض على وصف بايدن لـ«بوتين»

وفي وقت سابق من اليوم، استدعت روسيا السفير الأمريكي لدى موسكو وسلمته اعتراضاً على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ«مجرم حرب» على حد تعبيره بسبب حربه على أوكرانيا التي شنها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، على حد قوله، وتقارب الحرب الروسية الأوكرانية على الشهر، وتحاصر عناصر الجيش الروسي، العاصمة الأوكرانية كييف للأسبوع الثالث على التوالي.