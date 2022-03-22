بدء مسابقة فنون الطهي بالغردقة: «الأكل على كل شكل ولون»

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات مسابقة فنون الطهي، والتي تستضيفها مدينة الغردقة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، بمشاركة عدد من «شيفات» الفنادق السياحية، وتستمر فعاليتها لمدة ثلاثة أيام، وتُختتم بعد غد الخميس، على أن توزع الجوائز على الفائزين في حفل ختام كبير بحضور ممثلي الفنادق والمنتجعات السياحية؛ وعدد من الصحفيين ووكالات الأنباء والصحف، بهدف تنشيط السياحة.

الغردقة تستضيف فعاليات مسابقة فنون الطهي

وقال الشيف أحمد جابر المنسق العام لطهاه البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن فعاليات المسابقة بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الطهاة المصريين، والمسابقة تواجه التحديات والظروف التي يشهدها العالم من أحداث لافتًا إلى أن طهاة الغردقة صمموا على تحدي الظروف الراهنة، وتنفيذ عرض قوي يلفت الأنظار إلى القطاع السياحي بالغردقة ليكون بمثابة رسالة إلى العالم بوجود الغردقة بقوة في السوق السياحي العالمي.

جوائز للفائزين في حفل ختام المسابقة

ومن جانبه كشف الشيف أيمن أحمد علي، المنسق العام للمسابقة، أن المسابقة تُقام تحت شعار نعم نستطيع، للارتقاء بمهنة الطهي، الأمر الذي يكون له مدلول إيجابي على الحركة السياحية، وتستمر المسابقة على مدار ثلاثه أيام.

وأوضح «أحمد»، أن فعاليات اليوم الأول تشمل مسابقة في قسم الحلواني والخباز وعمل العروض الفنية وعمل «كوكتيلات» ومشروبات، و فعاليات اليوم الثاني تكون المنافسة على الأطباق الساخنة وحرفية الإبداع في الأطباق، والمسابقة الحرة في فنون عمل العجين، بينما فعاليات اليوم الثالث تشمل حفل الختام وتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين.