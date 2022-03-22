«الموجة 19» في كفر الشيخ: إزالة 226 حالة تعد على أملاك الدولة

نجحت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، في إزالة 226 حالة تعد على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الوحدات المحلية، التي بدأت 6 مارس الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وقال بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 19، وجرت إزالة 226 حالة تعد على أملاك الدولة، منها 100 حالة تعد مباني على مساحة 7438 مترا، و126 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 53 فدانا، و10 قراريط، و9 أسهم

وفي وقت سابق جرت إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ19 في الوقت الذي يكثف فيه رؤساء الوحدات المحلية من حملاتهم لإزالة كل التعديات.

إيقاف 17 مسؤولا عن العمل بسبب التعديات

يذكر ان كفر الشيخ، أوقفت 17 مسؤولا بمركز الحامول، لعدم تدخلهم لمنع تعديات بناء على الأراضي الزراعية وتكاسلهم في الإزالات في المهد.

وتقود المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، حملات الإزالة في مختلف الوحدات المحلية ضمانا لإزالة المباني كاملة.