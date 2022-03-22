مستثمرو السياحة: الألمان الأكثر تواجدا في الغردقة وشرم الشيخ حاليا

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن المانيا تصدرت الدول الأوربية في إرسال السياح للغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ خلال شهر مارس الجاري، وغالبية فنادق الغردقة يتواجد بها سياح ألمان حاليا، مشيرا إلى أن ألمانيا كانت الدولة الأولى في إرسال السياح لمصر خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 بمتوسط عدد سياح سنوي يتجاوز المليون ونصف المليون سائح، ويعتبر السائح الألماني من ذوي الانفاق المرتفع والذي يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة.

زيادة السياحة الوافدة لمصر خلال شهور

ذكر «فلا»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول الأوروبية، خاصة البعيدة عن مجريات الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: «مع حلول فصل الصيف المقبل ستكون هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم من إيطاليا وبريطانيا وبولندا والتشيك».

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وأشار إلى أن الحركة السياحية التي تستقبلها مصر من أوروبا تبلغ أكثر من 65% من إجمالي السياح الوافدين لمصر سنويا، لافتا إلى أن هناك اتصالات تتم حاليا بين الفنادق وشركات السياحة المصرية مع عدد من الوكالات السياحية الكبرى لزيادة الرحلات الوافدة من العديد من الدول الأوربية إلى المدن السياحية المصرية خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن القطاع السياحي المصري يعول بشكل كبير على السياحة الوافدة من أوروبا، متابعا أنه على الرغم من انحسار فيروس كورونا محليا وعالميا، إلا أن كافة المنشآت الفندقية والسياحية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أن المدن السياحية المصرية تتمتع بسمعة جيدة للغاية عالميا كونها مدن آمنة صحيا.