مستثمرو السياحة: لا نعتمد على روسيا وأوكرانيا فقط.. وفود آسيوية تصل مصر قريبا

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، عن أن القطاع السياحي المصري بدأ فى تسويق برامج زيارة مصر لدى العديد من وكلاء السياحة بالدول الأسيوية لجذب سياح منها لزيارة المقصد السياحي المصري خلال الأشهر المقبلة، وذلك لتعويض غياب السياح الروس والأوكران اللذين توقفت رحلاتهم إلى مصر بسبب الحرب الدائرة بين دولتيهم، وإغلاق المجال الجوي بهما، لافتا إلى أن هناك رحلات ستصل بالفعل إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان خلال الأسابيع المقبلة من كل من الصين والهند وإندونسيا والفلبين.

أفواج إيطالية تصل شرم الشيخ خلال إبريل

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالتوازي مع الأسواق الآسيوية، يوجد اهتمام بعدد من الأسواق الأخرى، لا سيما السوق الإيطالي الذي ستبدأ التدفقات منه فى القدوم بداية من الشهر المقبل، على أن تصل ذروة الرحلات الإيطالية خلال يوليو المقبل، فضلا عن استهداف السوق الأسترالي والكندي ودول أمريكا اللاتينية، موضحا أنه تم استغلال مناسبة حج الأقباط للقدس الشهر المقبل لتنظيم برامج سياحية لسياح أوروبا تشمل زيارة المزارات الدينية بكل من القدس وسانت كاترين والقاهرة في برنامج واحد.

السياحة الروسية الوافدة لمصر توقفت منذ يوم 8 مارس

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر توقفت بشكل كامل منذ يوم 8 مارس الماضي، لافتا إلى أن أعداد السياح الروس الموجودين بمصر حاليا قليل جدا، لا سيما بعد أن نظمت شركات السياحة الروسية منذ بداية الشهر الجاري عملية إجلاء السياح الروس من المدن السياحية المصرية، لا سيما شرم الشيخ والغردقة وذلك بعد أن انتهت إجازاتهم.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أنه رغم أهمية روسيا وأوكرانيا للسياحة المصرية، إلا أنهما ليسا السوقين الوحيدتين اللتين تعتمد عليهما مصر فى جلب السياح، مشيرا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد توافد أعداد جيدة من السياح القادمين من آسيا وامريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية البعيدة عن الحرب، فضلا عن الدول العربية.