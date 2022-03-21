مستثمرو السياحة: عروض من الفنادق لجذب المصريين في الصيف

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن الفنادق بدأت حاليًا في إعداد برامج بأسعار مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل، مشيرًا إلى أنّ الفنادق ستبدأ خلال شهر رمضان في تجهيز عروض مخفضة لجذب المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

عروض مخفضة تراعي الحد الأدنى للإقامة في الفنادق

وأضاف فلا، لـ«الوطن»، أن العروض السعرية التي ستقدمها الفنادق للمصريين لا بد لها أن تراعي الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، مؤكدًا أنّه وفقًا لقرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فإنّ أسعار الحد الأدنى لسعر الإقامة بالفنادق بداية من يوم 1 مايو المقبل ستكون 50 دولارا بالنسبة لإقامة فرد بغرفة فندقية فئة 5 نجوم في اليوم الواحد، فيما يبلغ سعر الإقامة للفرد بغرفة بفندق فئة 4 نجوم بـ40 دولارا في اليوم، بينما يبلغ سعر إقامة الفرد بغرفة بفندق 3 نجوم 30 دولارًا في اليوم.

وبالنسبة لفنادق النجمتين، أكد فلا أن سعر الإقامة للفرد سيكون 20 دولارا في اليوم، أما الإقامة بفندق فئة نجمة واحدة، فإن سعر إقامة الفرد سيبلغ 10 دولارات في اليوم.

المصريون أنقذوا القطاع السياحي خلال أزمة كورونا

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن المواطن المصري كان أحد الأسباب الرئيسية لعبور القطاع السياحي المصري لأزمة الكساد التي أصابته جراء جائحة كورونا، وتوقف الحركة السياحية الوافدة إليه من الخارج بشكل شبه كامل، مشيرًا إلى أنّ السائح المصري بات أحد الركائن الأساسية التي يعتمد عليها القطاع السياحي في زيادة نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والسياحية طوال العام.