«شكري» يشارك في أعمال مجلس وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» بإسلام آباد

شارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي‬⁩، صباح اليوم، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والذي جاء تحت شعار «بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية».

مشاركة لوزير الخارجية الصيني

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ السفير سامح شكري سيشارك في الاجتماعات، إضافة إلى وزراء خارجية البلدان الأعضاء، كما يشارك وزير خارجية الصين وانج يي، ومن المقرر أن يستعرض حسين إبراهيم طه،‬ الأمين العام للمنظمة، خلال الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين، أهم أنشطة الأمانة العامة ومشاريعها وبرامجها طوال الفترة الماضية، إضافة إلى خطط المنظمة لما بعد المؤتمر.

القضية الفلسطينية

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنّ الدورة ستطرق إلى العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية ⁧‫فلسطين‬⁩ والقدس الشريف والتطورات المهمة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في ⁧‫نيامي‬⁩.

وتعد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي النشاط الأبرز الثاني، للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في ديسمبر الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

واتجه وزير الخارجية‬⁩ قبل أيام، لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.