الزراعة تفتتح مهرجان التمور ومعرضين للسلع الغذائية ..الخميس المقبل

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لافتتاح معرضين للسلع الغذائية بمقر حديقة الأورمان وشارع الهرم بمحافظة الجيزة، الخميس المقبل، وتشمل المعارض سلعاً غذائية بأسعار مخفضة تقل عن نظيراتها في الأسواق الخارجية بنسب تبدأ من 20 إلى 30%.

وتشمل السلع «ياميش رمضان ولحوم ودواجن مجمده، وزيوت ومنتجات ألبان وبقوليات وسكر وعسل نحل»، وغيرها من السلع، ضمن مبادرة الحكومة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك.

افتتاح مهرجان التمور السنوي بحديقة الأورمان

كما تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مهرجان التمور السنوي بحديقة الأورمان الذي يقام للعام الثاني على التوالي ويعرض فيه المشاركون أصناف التمور المختلفة التي تنتجها مزارع التمور في محافظات مصر.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات سابقة أن «الوزارة» تسعى من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة بشكل عام والتمور بشكل خاص لتحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور، والتي تعمل على التطوير السريع والمستدام لكافة مراحل إنتاج التمور وكذلك دعم العملية التصديرية، وفيها يتم الاستفادة من المنتجات الثانوية بمخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى إلى زيادة الدخل القومي ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار، وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.

مصر الأولى عالمياً فى إنتاج التمور

وأكد رئيس قطاع الإرشاد أن مصر تعد الأولى عالمياً فى إنتاج التمور، لافتا إلى دعم الدولة المصرية بشكل واسع لزراعة وصناعة التمور ومراحل التصنيع المختلفة من تعبئة وتغليف وتسويق وهو ما انعكس بشكل واسع على ارتفاع حجم الصادرات منها، كما اهتمت قطاعات وزارة الزراعة بإنتاج الأصناف التنافسية في الأسواق الدولية ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، للمحافظة على هذه الثروة القومية، ويشارك في معرض العام الحالي عدد كبير من العارضين للتمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين، فضلاً عن شركات مقاومة الآفات والمعدات الزراعية.