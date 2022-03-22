«التعليم العالي» تناقش تطوير مهارات شباب الجامعات مع «العمل الدولية»

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مدير منظمة العمل الدولية، إريك أوشلان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية.

تعزيز الحقوق في العمل

وأكد الوزير أهمية التعاون المُشترك مع منظمة العمل الدولية، نظرًا لدور المنظمة في تعزيز الحقوق في العمل، ومعرفة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أنّ الوزارة بدأت قبل سنوات إنشاء برامج وكليات جديدة في الجامعات الحكومية، لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أنّ تلك التخصصات قاطرة لتخريج الشباب الجاهزين لوظائف المستقبل.

وتناول الاجتماع مشروع التعاون المُقترح بين الوزارة والمنظمة، ومذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ومكتب الشؤون الخارجية للتنمية بدول الكومنولث FCD، لتطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تطوير مهارات وقدرات خريجي الجامعات

كما شهد الاجتماع، مناقشة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تُنفذه المنظمة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإتاحة المزيد من المعلومات لصُناع السياسات بشأن التشغيل لخريجي التعليم العالي، وتطوير مهارات وقدرات خريجي الجامعات، فضلًا عن تحديد التخصصات التي ستؤدي إلى نتائج أفضل في مجال تشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، وجّه مدير منظمة العمل الدولية، دعوة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتتاح فعاليات ورشة عمل حول إعلان نتائج الدراسة المسحية بشأن وضع خريجي الجامعات في مصر على المستوى القومي يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الحالي، بمشاركة لفيف من رؤساء الجامعات، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

يذكر أنّ منظمة العمل الدولية (ILO) تأسست عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وهي أول وكالة مُتخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتضم المنظمة في عضويتها 187 دولة، وتتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال المساعدة على توفير فرص عمل لائقة.

حضر الاجتماع، سارة صبري مديرة البرامج بالمنظمة، ولورا شميد، إخصائية المهارات والتوظيف بالمنظمة، ونائل محمد، مسؤول مشروع المنظمة، ومنى طنطاوي، مدير برنامج مهارات الرخاء بمكتب الشؤون الخارجية للتنمية بدول الكومنولث FCDO.