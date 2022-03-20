التعليم العالي توقع مذكرة لتقليل الانبعاثات الحرارية من الصناعات التعدينية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث الفلزات، بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وجامعة لوليو التكنولوجية السويدية، حيث وقّع الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزت، والدكتور بيرجيتا كاريبورن، رئيس جامعة لوليو، حيث أشار التقرير إلى أنّ الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات العلمية والبحثية بين الطرفين في مجال الفلزات والتعدين.

تكنولوجيا التركيز والطحن

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تخصصات؛ معالجة الخامات من ناحية تكنولوجيا التركيز والطحن، وتجهيز الخامات للصناعات التعدينية المختلفة، والمعالجات الحرارية والكيميائية لمختلف أنواع الخامات والمخلفات الصلبة الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة.

واتفق الطرفان على أن يشمل التعاون المشترك تقديم جميع أوجه الدعم أكاديميًا وصناعيًا في المجالات الصناعية المشتركة، والإشراف على طلبة الدراسات العليا، وتبادل الطلاب الجامعيين والخريجين والتدريب العملى، وتبادل الباحثين لأغراض التدريس والبحث، وتنظيم المؤتمرات والندوت وورش العمل والأنشطة ذات الاهتمام المشترك والمشاريع البحثية المشتركة.

تقليل الانبعاثات الحرارية

ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من خبرات جامعة لوليو في تقليل الانبعاثات الحرارية من الصناعات التعدينية، وإيجاد مصادر بديلة للوقود فى صناعة الحديد، وكذلك نقل خبرات الجامعة المتميزة فى تدوير مخلفات صناعة الحديد، واسترجاع المعادن ذات القيمة من تدوير بطاريات الليثيوم، وتشجيع المشروعات البحثية بالتعاون مع الشركات الصناعية للاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى أنّ الاتفاق يهدف لنقل خبرات جامعة لوليو في مجالات التعدين والفلزات، والتي تتميز بها الجامعة عبر علاقاتها مع كبرى شركات إنتاج الزنك والنحاس والمعادن الثمينة كالذهب والفضة، والفولاذ عالي القوة والفولاذ المقوى، ومنتجات الألواح المعدنية، وفتح باب التعاون مع الشركات ذات الاهتمام في صناعة السيارات والنحاس والمحركات الكهربائية وتصنيع المواد المضافة ومعالجة المياه.

من جانبه، أكد الدكتور عويس، اهتمام المركز بالتعاون الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية في مجال تخصصات المركز، من خلال المشروعات البحثية المشتركة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يفيد الصناعة ويعود بالفائدة على المجتمع المصري.

يذكر أنّ مركز بحوث الفلزات، أحد المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي المعنية بمجال الفلزات والتعدين، وتقوم استراتيجية المركز على تطوير الجانب العلمي والأكاديمي في مجال بحوث الفلزات والمعادن، ونقل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال لتحسين جودة المنتجات والعمليات الإنتاجية، وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية للشركات والمصانع، وتقديم التدريب والتأهيل لرفع قدرات العلميين والمهندسين والفنيين العاملين في الصناعة المصرية في مجالات المعادن والكيماويات والكهرباء والطاقة والسبائك والصناعات الهندسية، إلى جانب دور المركز من خلال وحدات الدعم المتخصصة في تقييم ومعالجة وتحليل المشاكل الصناعية والانهيارات بالطرق والكباري.