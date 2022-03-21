التعليم العالي: امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا خلال 10 أيام

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الاستعداد التام للجامعات الخاصة لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة وكلياتها من الدراسين بالجامعات الأوكرانية العائدين إلى مصر، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية استقبلت حتى الآن ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الدراسين بتلك الجامعات للتسجيل للالتحاق بالجامعات الخاصة بمختلف الكليات خاصة الكليات العلمية «الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة».

التعليم العالي: 600 طالب بجامعات أوكرانيا سجلوا للتحويل

و أضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم غلق باب التسجيل أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كليات الجامعات الخاصة، الخميس المقبل، على ان يتم إجراء الاختبارات المقرر تنفيذها والتي أقرها مجلس الوزراء لتطبيقها على الطلاب كشرط الالتحاق وسيتم تنفيذها خلال 10 أيام من غلق باب التسجيل.

اختبارات الالتحاق بالجامعات الخاصة خلال 10 أيام من غلق باب التقدم

وأضاف امين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في بيان صحفي، أن اختبارات المواد التأهيلية للالتحاق بالجامعات الخاصة سيتم تنفيذها بجامعتي القاهرة وعين شمس، لافتا إلى أن الجامعات الخاصة تضم أماكن شاغرة تستوعب كافة الطلاب القادمين من الجامعات الأوكرانية .

وتابع أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 منتظمة بكافة الجامعات مع الالتزام والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعات ملتزمة بكافة القرارات الواردة من الوزارة بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري .