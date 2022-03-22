الأرصاد: الربيع بدأ ولكن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ في مصر، لكن مازالت درجات الحرارة منخفضة، وأقل من المعدلات الطبيعية بنحو 8 درجات، لأن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية شمالية شرقية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مضيفة أنّ هذه الكتل شديدة البرودة تعمل على انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثر مصر بامتداد منخفض جوي من طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، وهذا يؤدي إلى غياب أشعة الشمس على فترات من اليوم.

الطقس معتدل الحرارة في فترة النهار بالصعيد

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الطقس خلال فترة النهار سيكون باردًا على شمال البلاد والواحات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلًا للبرودة على شمال الصعيد، موضحةً أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسيكون الطقس معتدل الحرارة في فترة النهار.

تكاثر السحب ستزيد فرص سقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والطقس سيكون شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، وفي الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر سيكون الطقس قارس البرودة، ومع تكاثر السحب ستزيد فرص سقوط الأمطار، من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومحافظات القناة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة.