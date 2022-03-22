الأرصاد تحذر: أجواء بادرة وانخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية كافة، وذلك ما بين 4-7 درجات، بشكل متفاوت بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن آخر صور للأقمار الصناعية، والتي اتُخذت في الساعات الأولى من الصباح، تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على أماكن متفرقة من محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة تسجل 16 درجة خلال ساعات النهار

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تمر حاليًا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب غرب أوربا على سطح البحر المتوسط، يصاحبه رياح شمالية غربية باردة، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على جميع مدن الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة، في حين تسجل السواحل الشرقية والغربية وسط سيناء 15 درجة مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 18-21 درجة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، و شمال الصعيد، كما تسجل محافظات جنوب الصعيد 25 درجة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 10

بلطيم 14 10

مطروح 14 10

السلوم 14 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 14 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 18 12

كاترين 14 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 09

المنيا 18 08

أسيوط 19 08

سوهاج 20 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 26 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 22 09

شلاتين 25 13

أبورماد 25 11

حلايب 24 12

رأس حدربة 24 12