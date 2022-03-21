الأرصاد: أجواء شتوية باردة تسود المحافظات.. وسقوط أمطار على القاهرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة حاليا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بشكل متقطع.

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الوجه البحري

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها منذ قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما بين متوسطة وخفيفة معظم ساعات النهار، حيث تقل فرص سطوع أشعة الشمس.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد وووسط سيناء والقاهرة الكبرى، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فى حين يسود طقس بارد على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين فى مصر، على النحو التالي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 11

بلطيم 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18-10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 17 11

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 05

نويبع 24 13

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 23 15

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 08

بني سويف 19 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 10

أبو سمبل 29 10

الوادي الجديد 28 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12