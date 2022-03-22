«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض، إذ تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من 7 لـ 8 درجات على كافة أنحاء الجمهورية، كما نشهد اليوم بداية لانخفاض آخر في درجات الحرارة، فاليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة 16 درجة مئوية، وغدًا وبعد غد تكون 17 درجة مئوية، ولكن هناك نشاط للرياح يجعلنا نشعر بدرجات حرارة أقل من المسجلة، ولكن لن يكون هناك انخفاض أكبر من ذلك، موضحة أن الطقس سيكون باردًا خلال فترات النهار، شديد البرودة وقارس البرودة خلال فترات الليل خصوصًا الفترات المتأخرة من الليل، وفي فترات الصباح الباكر.

الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل بنفس معدلات درجات الحرارة، وبعد يوم الجمعة سيكون هناك تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية يوم السبت المقبل، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بدءًا من يوم السبت المقبل إذ تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرى الكبرى يوم السبت 19 درجة مئوية، ومع اعتدال لسرعات الرياح، وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في فترات النهار.

نشاط للرياح على شمال وجنوب الصعيد

وكشفت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاطًا للرياح على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق بالسواحل الشمالية، وسيكون الطقس مثيرًا للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، ولكن بدءًا من الغد سيكون هناك نشاطًا للرياح على مناطق الجمهورية سيستمر يومي الأربعاء والخميس، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.