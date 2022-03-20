«الأرصاد» تحذر من الـ3 أيام المقبلة: لا تخففوا الملابس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ غدا الاثنين، 21 مارس، أول أيام فصل الربيع، لكن الأجواء مستمرة في التأثر بكتل هوائية وافدة من جنوب شرق أوروبا، بالإضافة إلى استمرار المنخفضات الجوية التي تساعد على تكون السحب الممطرة، وأن البلاد ستشهد تقلبات جوية حتى شهر رمضان.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة on، أن الطقس سيكون باردا في النهار، وشديد البرودة ليلا خلال الأسبوع الجاري، ومازالت الأجواء المناخية شتوية، موضحا: «عادة ما نشاهد تقلبات جوية في فصل الربيع».

التقلبات الجوية في الربيع تميل إلى الشتوية

وتابع مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن التقلبات الجوية في شهور فصل الربيع تميل إلى الأجواء الشتوية، موضحًا أن ليلة اليوم ستشهد سقوط أمطار على القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وهذا الأمر سيستمر غدا.

نصيحة بعدم تخفيف الملابس

ونصح المتابعين، بعدم تخفيف الملابس، خاصة أن درجات الحرارة في فترات الليل تصل إلى 9 و10 درجات مئوية، وأن درجات الحرارة ستتحسن بزيادة قدرها 2 درجة مئوية، بداية من الأسبوع المقبل، وستسجل القاهرة 19 و20 درجة.

وتتوقع الهيئة انخفاض درجات الحرارة غدًا الاثنين، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

وأشار إلى أن الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة سيكون مضطربا، وهو ما دفع هيئة الأرصاد الجوية، إلى توجيه النصيحة للمتابعين بعدم تخفيف الملابس الثقيلة، لعدم التعرض لنزلات البرد خاصة في ظل عدم انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا.