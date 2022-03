للعام الرابع.. انطلاق ملتقى The Big 5 Construct Egypt يونيو المقبل

تنعقد فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى The Big 5 Construct Egypt، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من 25 إلى 27 يونيو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، وتشهد دورة هذا العام مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في هذا الحدث لأول مرة عبر شركاتها التابعة، كما سيفتتح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، الملتقى بحضور كبار الوزراء من عدة دول إفريقية.

15 ألف متخصص في الإنشاءات والمقاولات

يستقطب ملتقى The Big 5 Construct Egypt أكثر من 15 ألف متخصص في مجال الإنشاءات والمقاولات، وسيعرض منتجات وحلول البناء والتشييد المختلفة التي تقدمها 250 شركة عارضة من 15 دولة، بما في ذلك أجنحة دول اليونان، إيطاليا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، بولندا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الدنمارك، الأردن، الهند.

وصرح محمد كازي نائب رئيس قطاع الإنشاءات في dmg events: «منذ دورته الأولى، يدعم ملتقى The Big 5 Construct Egypt خطط التنمية والتوسع في مصر، وذلك عبر توفير منصة للحوار وتيسير سبل التواصل بين كافة الأطراف المعنية في مجال الإنشاءات، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة ومستدامة جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية للبلاد تحقيقا لرؤية مصر 2030».

فعاليات The Big 5 Construct Egypt

تشهد الدورة الرابعة عودة مؤتمر The Big 5 Egypt Leadership، وجوائز The Big 5 Egypt Impact، وسيركز الملتقى على خطط تغيير مدن المستقبل والبنية التحتية في مصر، وكذلك تمت إضافة فئتين جديدتين إلى جوائز The Big 5 Egypt Impact، والمقرر الإعلان عن الفائزين بها في 27 يونيو المقبل، احتفاءً بالابتكار وأفضل الممارسات في صناعة الإنشاءات.

وشهدت دورة العام الماضي حضورا هائلا لأكثر من 11 ألف مشارك، وحوالي 200 شركة عارضة من 15 دولة، بينما تشهد دورة هذا العام عودة عدة كيانات إقليمية ومحلية بارزة للمشاركة في الملتقى مثل: حسن علام، ريدكون، ASGC Construction.

فعاليات شخصية في الملتقى

ذكر «كازي»: «في العام الماضي، كان ملتقى The Big 5 Construct Exhibition هو الفعالية الوحيدة التي تم تنظيمها على أرض الواقع في مصر، إذ وفر الملتقى منصة آمنة لإقامة حوار مباشر بين مختلف الأطراف المعنية في الصناعة، ونحن نتبع نفس المسار لهذا العام، إذ نؤمن أن الفعاليات الشخصية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في إعادة التواصل وبناء شبكات العلاقات المهنية والعملية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يعزز التزامنا تجاه الصناعة ومصر».

ويفتح المعرض أبوابه للعديد من الأطراف المعنية والعاملين في مجال الإنشاءات الذين يرغبون في التعريف بأنشطة شركاتهم وأعمالهم بشكل أكبر، بالإضافة إلى عقد المزيد من الشراكات، وذلك في العديد القطاعات مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية، أدوات ومواد البناء، التشطيبات الداخلية، والمباني الذكية، كما سيستضيف الملتقى سلسلة محادثات مهنية معتمدة تناقش العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك الهندسة، الاستدامة، التكنولوجيا، إدارة المشاريع، وغيرها.