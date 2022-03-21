إغلاق المدارس وملاهي «ديزني» في شنغهاي الصينية بعد تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إغلاق ملاهي ديزني شنغهاي، شمن إجراءات موجة جائحة كورونا التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين.

واستمرت زيادة أعداد الإصابات لليوم الرابع على التوالي في مدينة شنغهاي، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس والجامعات، وإجراء اختبارات واسعة النطاق في المجمعات السكنية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

قفزة قياسية فى أعداد الإصابات

وقال «وو جينجلي»، مدير لجنة الصحة بمدينة شنغهاي، «أن الوضع معقد جداً وخطير، كما يمثل اختبارًا كبيرًا للغاية بالنسبة لنا»، مضيفا أن مدينة شنغهاي وهي مركز الصين المالي، شهدت ارتفاعا قياسياً غير مسبوق في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تسعى السلطات لإجراء اختبارات للمواطنين المحليين، في محاولة لمواجهة متحور أوميكرون.

وأكد «وو جينجلي» أن المدينة سجلت ما يقرب من 24 حالة إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى ظهرت عليها الأعراض أمس الأحد، و734 حالة إصابة بدون أعراض.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن البلاد سجلت نحو أكثر من 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة ظهرت عليها الأعراض وتم رصدها في البر الرئيسي الصيني، في حين بلغ عدد الإصابات التي لم تظهر عليها أعراض 2500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 132ألف و 226 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4 آلاف و638 حالة.

فرض قيود صارمة لمواجهة فيروس كورونا و متحوراته

وفي السياق ذاته، أوضحت السلطات الصينية، أن البلاد مازالت تفرض قيود على الحركة والإغلاق الكامل على ملايين المواطنين بالبلاد، حيث حظرت الحركة في كل من مدن شنغهاي وشينتشن وتانجشان، كما أجبرت بعض الطلاب في الكثير من الجامعات على عدم ترك الحرم الجامعي حتى يستقر الوضع الوبائي بالبلاد.