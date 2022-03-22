«حنفي جبالي»: نسعى لنشر الإسلام الوسطي ودعم كافة سبل مكافحة الإرهاب

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برئيسة مجلس النواب الإندونيسي «بوان مهاراني»، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي المُنعقدة في بالي بإندونيسيا، على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى.

العلاقات البرلمانية المصرية -الإندونسية

وثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاقات المصرية – الاندونيسية الراسخة والمتميزة، خاصة على الصعيد البرلماني، مُثمناً مبادرة البرلمان الإندونيسي لإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية – الإندونيسية، لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات.

دور مصر في مكافحة الإرهاب

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل نشر الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب وكذا الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر في تلك المجالات خاصة تحديث الخطاب الديني، في ضوء اهتمام الجانب الاندونيسي بتلك القضايا، ومكانة الأزهر الشريف المتميزة في إندونيسيا.

تعزيز العلاقات بين البلدين

من جانبها، رحبت السيدة بوان مهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مُثمنة المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، ومُشيدة بمستوى العلاقات المصرية الإندونيسية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُعربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين.