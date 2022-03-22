الطائرة الصينية تثير الجدل بعد الإعلان عن عدم العثور على جثث الضحايا

سيطر حادث تحطم الطائرة الصينية التابعة لشركة «تشاينا إيسترن»، الذي وقع أمس، على مساحة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما أعلن التليفزيون الصيني عدم عثوره حتى الآن على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة، والتي كان على متنها 132 شخصًا.

السلطات الصينية تحقق في الواقعة

ونقل موقع «سكاي نيوز» عربية، عن التلفزيون الرسمي أن طائرة الركاب المنكوبة لم تحمل على متنها أجانب، لافتاً إلى أن سبب تحطم الطائرة مازال قيد التحقيق، وقدم التعازي لأهالي الضحايا من الركاب وطاقم الطائرة.

وكان موقع التحطم على بعد 150 ميلا من قوانغتشو، ما يعني أن الطائرة قد قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

Breaking News: A China Eastern Airlines' Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an "accident" in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt — ေပါက္ေဖာ္胞波 (@PaukphawChina) March 21, 2022

الطائرة على متنها 132 شخصًا

في السياق نفسه أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية أنها قامت بتنشيط استجابة الطوارئ، وأرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث، موضحة أن الطائرة كان على متنها 123 راكباً بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقم الرحلة.

كما أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن الطائرة تحطمت في محافظة «تنغ»، بالقرب من ووتشو، مؤكدة أن الطائرة سببت حريقًا بمحيط سقوطها.

وكشفت السلطات الصينية أن بيانات تتبع الرحلة، أوضحت أنها كانت تحلق على ارتفاع طبيعي 30 ألف قدم، عندما دخلت فجأة في هبوط حاد، ثم استقرت الطائرة لفترة وجيزة على ارتفاع 1000 قدم قبل أن تنقطع البيانات فجأة، بعد 40 ثانية، مشيرة إلى أن موقع تحطم الطائرة كان على بعد 150 ميلا من قوانغتشو، وهو الأمر الذي يعني أن الطائرة قطعت نحو 500 ميل قبل سقوطها.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أن 117 من رجال الإنقاذ يعملون حاليًا في موقع تحطم الطائرة، معلنة أن 650 من رجال الإطفاء والإنقاذ الذين نظمتهم إدارة الإطفاء في قوانغشي، كانوا متوجهين إلى الموقع.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لضحايا الطائرة المنكوبة، كما تداول البعض مقاطع لسقوط الطائرة وتحطمها في منطقة جبلية والتي نتج عنها حريق ضخم.