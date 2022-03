الطائرة الصينية تثير الجدل بعد الإعلان عن عدم العثور على جثث الضحايا

سيطر حادث تحطم الطائرة الصينية التابعة لشركة «تشاينا إيسترن»، الذي وقع أمس، على مساحة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما أعلن التليفزيون الصيني عدم عثوره حتى الآن على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة، والتي كان على متنها 132 شخصًا.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عربية، عن التلفزيون الرسمي أن طائرة الركاب المنكوبة لم تحمل على متنها أجانب، لافتاً إلى أن سبب تحطم الطائرة مازال قيد التحقيق، وقدم التعازي لأهالي الضحايا من الركاب وطاقم الطائرة.

وكان موقع التحطم على بعد 150 ميلا من قوانغتشو، ما يعني أن الطائرة قد قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

Breaking News: A China Eastern Airlines' Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an "accident" in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt