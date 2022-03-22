بدء نظر جلسة محاكمة «تربي حلوان» وتعذر حضوره من محبسه

بدأت الدائرة 13 جنايات، برئاسة المستشار محمد عامر، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، نظر جلسة محاكمة «تربي حلوان»، المتهم بنبش أحد القبور بمنطقة حلوان، واستخراج جثة فتاة حديثة الدفن، بعد وفاتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم على المتهم، خلال جلسة اليوم، وسط تغيب المتهم لتعذر الحضور من محبسه.

ودلت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو خلافات بين أسرة المجني عليها والمتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بعد ذلك من ضبط المتهم والتوصل لهويته بعد فحص كاميرات المراقبة.