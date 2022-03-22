إجراء 27 جراحة لأطفال في يوم واحد ضمن «التأمين الشامل» بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح إجراء 27 جراحة أطفال متنوعة في يوم واحد، ضمن مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، انطلقت بناء على توجيهات هيئة الرعاية الصحية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف معاناة المرضى والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا بالإسماعيلية، تزامنًا مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

إجراء الجراحات على يد أمهر الأطباء

وأضافت الهيئة، أنّ المبادرة تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، مثل «جراحات القلب والصدر، قسطرة القلب، جراحات الأطفال، المخ والأعصاب، مناظير العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والرمد»، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، لافتة إلى إجراء العمليات على يد أمهر الأطباء وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

واستطردت، أنّ العمليات الـ27 للأطفال، تنوعت بين عمليات متقدمة وكبرى وصغرى ومتوسطة، لافتة إلى دور إدارة رضاء المنتفعين بمجمع الإسماعيلية الطبي في التنسيق لتيسير حصول الأطفال على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم بكل سهولة ويسر.

هدايا تذكارية للأطفال وأمهاتهم

ولفتت إلى أنّه جرى توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية على الأطفال وأمهاتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار يسوده الحب والطمأنينة لإدخال السرور على قلوب الأطفال وأسرهم، موضحا أنّ المبادرة تعمل تحت إشراف الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور مؤمن القرقاري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة، الدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، الدكتورة لمياء مصطفى، نائب مدير المجمع الطبي، والدكتور أحمد عادل، مدير العمليات بالمجمع ورئيس قسم التخدير.

وأوضحت أنّه تم إجراء عمليات جراحات الأطفال تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى، يضم استشاريي جراحة الأطفال: الدكتور كرم الصايم، الدكتور محمد صابر، وأخصائيي جراحة الأطفال: الدكتور أحمد صبحي، الدكتور محمد هشام، الدكتور نادر أحمد، الدكتور أحمد مبارك، واستشاريي التخدير: الدكتور رضا أبوالمجد، الدكتور محمد إبراهيم ندا، الدكتورة سارة حلمي، وأخصائيي التخدير، الدكتورة دعاء عادل، الدكتور عبدالرحمن السيد، الدكتور عبدالله شعبان، والدكتور محمود داود.

وتابعت أنّه جرى التنسيق بين الإدارات المعنية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، الدكتورة إيمان خليل وفريق إدارة رضاء المنتفعين، الدكتورة سارة عبدالفتاح وفريق إدارة الفندقة، الدكتورة ريم محمود وفريق إدارة النظم والمعلومات، الدكتورة هبة كمال وفريق إدارة الصيدلة، الدكتورة هيام فكري وفريق إدارة الإمداد، الدكتور أمجد شمس، الدكتور محمد الشناوي، الدكتورة منة محمد وإدارة العيادات الخارجية، الدكتور محمد محسن وفريق إدارة الموارد البشرية، المهندسة أمل سعد وفريق إدارة التمريض، وبمعاونة نخبة مميزة من الفنيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، لإنجاز أعمال المبادرة وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للهيئة.

علشان صحتك.. مفيش انتظار

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، تهدف إلى منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما لفت إلى حرص الهيئة على تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بمختلف التخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية اتساقًا مع استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.