تامر عاشور لصاحبة السعادة: ظهرت كعازف في أغنية «غمازات» لدياب

تصدر اسم الفنان تامر عاشور تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد حلوله ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة المذاع على شاشة قناة DMC، مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث خلال اللقاء عن بدايته في المجال الفني، ومشواره مع تلحين الأغاني، بالإضافة إلى أسباب فصله من كلية التربية الموسيقية في بداية حياته.

وأوضح تامر عاشور، خلال اللقاء، أنه لحّن في بداية حياته الفنية لعدد من الفنانين الكبار مثل الفنان عامر منيب، محمد فؤاد، وغيرهم من الفنانين، كما ظهر كعازف في عدد آخر من الأغاني مثل أغنية «غمازات» لدياب، كما ذكر أنه طرد من كلية التربية الموسيقية لعدم التزامه بالحضور.

تامر عاشور يتحدث في صاحبة السعادة عن تقديمه أغاني حزينة

أما عن تقديمه العديد من الأغاني الحزينة خلال ألبوماته الغنائية، أشار «عاشور» إلى أن تلك الأغاني التي يقدمها تبتعد عن شخصيته تمامًا، كما أنه لا يعلم سبب اتجاه الجمهور وتفاعلهم مع الأغاني الحزينة بوجه عام، مضيفًا أنه قدم خلال مشواره الفني عددا من الأغاني المفرحة التي يستخدمها البعض في الرقص الهادئ في الأفراح مثل أغنيته «بيت كبير».

تامر عاشور: في أفراح طلبوا مني أغاني حزينة

كما تحدث عن ذكرياته مع الأفراح، مشيرًا إلى أنّ هناك زوجين سجلا الأغنية بصوتهما لغنائها معه، كما أن هناك أفراحا كان يطلبون منه أغاني حزينة، مثل أغنية «قولوا سماح»، من أجل رؤيته وهو يعني هذا النوع من الأغاني وبهذا الشجن.

يذكر أن تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «تيجي نتراهن» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، كما حصدت 14 مليون مشاهدة.