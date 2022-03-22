إسعاد يونس تمازح تامر عاشور: راعي الفركشة.. ويرد: شخصيتي ملهاش علاقة بالحزن

حل النجم تامر عاشور، ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الإثنين، من برنامجها صاحبة السعادة، على قناة DMC، حيث قدمته الإعلامية بطريقة مميزة.

وقالت «صاحبة السعادة»: «إحنا بندور على سعادتكم طول الوقت، لأننا برنامج صاحبة السعادة، لكن مش دايما الحاجات اللي بتسعدكم هي التي تتسم بالسعادة، أحيانا المشاعر الزيادة بتسعدكم، الشجن بيريحكم ويعملكم حالة التحام مع المشاعر الرقيقة والذكريات، والأغاني الحزينة بتحبوها جدا".

وأضافت: «يعني مثلا، 2 بيحبوا بعض وغرقانين في السعادة وبيشربوا من كوز السعادة لكن بيحبوا أغاني الشجن والحزينة، ولو سابوا بعض يسمعوا أغنية حزينة، ولو واحد سينجل ومش لاقي واحدة يحبها يسمع أغنية حزينة، ولو واحدة مفقوعة إسفين تسمع أغاني حزينة.. انتو بتحبوا الأغاني الحزينة، وبما إن طلباتكم في الموضوع ده كترت جدا، دورنا على ملك الحزن وزعيم الشجن، راعي الفركشة».

رد تامر عاشور على مقدمة صاحبة السعادة

بدوره، أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادته بحلوله ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس قائلا: «أنا من عشاقك، لكن الأغاني الحزينة مش عارف قصتها مع الناس، حتى أنا نفسي بسمعها، بس شخصيتي في الحياة ملهاش علاقة بالحزن».

ألبوم تيجي نتراهن

وكان الفنان تامر عاشور، طرح ألبومه الغنائي «تيجي نتراهن» بـ 11 أغنية، حققت نجاحا كبيرا، وكان على رأسها تيجي نتراهن، وكنت فين، واقعد نتكلم، وكان موضوع، وإحنا الدنيا. بالإضافة إلى ذلك، فقد طرح 4 كليبات من الألبوم لـ4 أغان؛ ولكن بشكل مختلف عن المعتاد.

وتعتبر أغنية «كنت فين» من الألبوم هي الأكثر استماعًا على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» إذ تجاوزت نسبة مشاهدتها المليون.