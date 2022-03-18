أيتن عامر تطلب تامر عاشور لتلحين أغنية جديدة.. والأخير يرد: أنا جاهز

طالبت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر عاشور، بالتعاون معها في عمل غنائي من تلحينه، والتحضير للعمل تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأبدى «عاشور»، استعداده للتعاون معها في العمل الجديد.

أيتن عامر وتامر عاشور تعاون فني جديد

وسأل أحد المتابعين أيتن عامر عن إمكانية التعاون مع تامر عاشور، حيث علق على إحدى تغريداتها عبر حسابها بموقع التغريدات «تويتر»، قائلًا: «مفيش لحن لتامر عاشور معاكي؟»، لترد عليه : «مش يلا بقا ولا إيه، ده مطلب شخصي، ومطلب شعبي» في إشارة منها إلى تامر عاشور.

وحرص «عاشور» على التفاعل مع تدوينة أيتن، فعلق قائلًا: «أنا جاهز، لترد عليه: «وأنا في انتظارك».

آخر أعمال أيتن عامر

وخاضت الفنانة أيتن عامر خلال الفترة الماضية تجربة الغناء، بطرح أغنيتين عبر موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، الأولى بعنوان «بناقص»، والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وحصدت 3 ملايين و200 ألف مشاهدة، والثانية بعنوان «كانت بتسهر» التي طرحتها منذ أيام، وهي من كلمات آية عاطف، وألحان نورهان البغدادي.

أيتن عامر تشارك في مسلسل «مكتوب عليا»

وفي سياق آخر تشارك «عامر»، خلال السباق الرمضاني 2022 في مسلسل «مكتوب عليا» الذي من المقرر عرضه على شاشة قناة DMC، إذ تجسد دور ابنة خالة بطل العمل أكرم حسني.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أكرم حسني الذي يتعرض لمادة مسحورة، ليرى كل ما يحدث له مكتوبًا على يده، وتشارك في بطولة العمل هنادي مهنا، هلا رشدي في تجربتها التمثيلية الأولى، محمود السيسي، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.