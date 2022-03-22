أحمد كمال: فخور بتقديم ورشة تمثيل لأهالي الإسماعيلية

تختتم اليوم فعاليات ورشة إعداد الممثل للفنان ومدرب التمثيل أحمد كمال والتي استمرت على مدار 6 أيام بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ23 برئاسة المخرج سعد هنداوي.

أحمد كمال: فكرة ورشة إعداد الممثل بدأت العام الماضي

وقال الفنان أحمد كمال إنَّ فكرة الورشة بدأت العام الماضي على أن تكون في الدورة الـ23، وبعد تولي المخرج سعد هنداوي رئاسة المهرجان تمّ ترتيب الورشة لتكون متاحة لطلبة الجامعة والثقافة الجماهيرية، وتخصيصها لأهالي الإسماعيلية فقط.

وقال أحمد كمال إنَّ أي مهرجان لابد أن يكون له علاقة وثيقة بأهالي المحافظة نفسها، وللأسف بعض المهرجانات ليس لها علاقة بأهالي المكان الذي تقام فيه، وهو ما جعلني أفضل إتاحة الفرصة لأهالي الإسماعيلية، على أن يكون نصف الملتحقين من جامعة قناة السويس -إذ تقام الورشة- والنصف الآخر من الثقافة الجماهيرية.

أحمد كمال: الورشة هي خطوة مهمة للجميع

وتابع أحمد كمال أنَّ «الورشة خطوة مهمة للجميع سواء المهرجان والمشاركين ولي بشكل شخصي فأنا متحمس كثيرا أن ألتقي شباب الإسماعيلية، وتقديم ما يفيدهم لأنه نوع من العطاء ونقل الخبرات للآخر، وهي ثقافة لا نتمتع بها بعكس المناخ الثقافي والفني في أوروبا وأمريكا، والذي يعتمد على نقل الخبرات للآخرين، وثقافة العطاء».

أحمد كمال: استفدت من أنني تدربت على مدار 20 عاماً كتلميذ

وعن تجربته في التمثيل والتدريب، قال «كمال»: «استفدت من أنني تدربت على مدار 20 عاماً كتلميذ من أساتذتي في مصر وأوروبا وأمريكا، فقد حصلت على ورش في روسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والعربية ولهذا أعرف أدواتي كممثل، وحدود استخدامها، وأحاول دائما أن أكون في الطريق الصحيح، وأقدم الأدوار التي أختارها بعناية».