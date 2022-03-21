أحمد كمال يكشف تفاصيل دوره في «كيرة والجن»: القصة من أيام عرابي والإنجليز

كشف الفنان أحمد كمال تفاصيل دوره في فيلم «كيرة والجن» المقرر طرحه خلال الفترة القادمة بدور العرض السينمائية، بعد توقف تصويره أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ يجسد دور ضابط بجيش أحمد عرابي، ولكنه يُقتل على يد الجيش الإنجليزي.

أحمد كمال: «كيرة والجن» مهم جدا في تاريخ السينما

وعن رأيه في الأحداث التي يدور حولها الفيلم، قال أحمد كمال في تصريح خاص لـ «الوطن»: «فيلم كيرة والجن أخذ وقتا كبيرا جدا وميزانية ضخمة للتصوير، ورغم أن الفيلم الخلفية بتاعته ثورة 1919، إلا أنه يحتوي على قصة شيقة جدا داخل أحداث الفيلم».

وتابع: «كما يحتوي الفيلم على كمية كبيرة من النجوم، وأنا أتوقع له نجاح مبهر، وأهم ما فيه إن الشباب الصغير هيعرف يعني إيه ثورة 19، لأن مروان حامد وأحمد مراد لهم جمهور كبير من الشباب والجمهور وده هيساعدهم في نشر المعرفة من خلال كيرة والجن».

أبطال فيلم «كيرة والجن»

يضم فيلم «كيرة والجن» عدد كبير من النجوم وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وهند صبري، وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أحمد كمال يشارك في مسلسل «المشوار»

وفي سياق آخر، يشارك أحمد كمال في الموسم الرمضاني القادم 2022 من خلال دوره في مسلسل «المشوار» الذي يعرض حصريًا على شاشة DMC، ويقوم ببطولته كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.