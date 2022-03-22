رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022.. وطريقة الاستعلام عن رقم طلبك

يبحث الكثير بشكل متزايد خلال الأيام الماضية عن رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022، لتمكين الأسر الفقيرة أو من في حاجة للدعم قبولها من عدمه، للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي تخصصه وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والأسر المختلفة الأكثر احتياجا للدعم والمساعدة بشكل شهري.

وفيما يلي تقدم «الوطن» رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022، وكيفية الاستعلام عن رقم الطلب وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022

في البداية على الراغبين في معرفة رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي الضغط هنا.

انقر على خيار برنامج تكافل وكرامة.

قم بتسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم من الاسم والرقم القومي والعنوان.

على المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقامة.

انقر على استعلام، وستظهر لك كل المعلومات المراد الاستعلام عنها.

وبعدها يتم التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية لمحل سكن الراغب في الاشتراك أو التسجيل بتكافل وكرامة، مع إحضار المستندات المحددة، أبرزها صور القسيمة سواء زواج أو طلاق أو شهادة الوفاة إذا كان الزوج ميتا أو ما يدل على الانفصال إذا كان لا يعولها أو يصرف عليها، صور من بطاقة الرقم لكل أفراد العائلة لمن هم 18 عاما فأكثر، صور من شهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة لمن هم أقل من 18 عاما، و«قيد مدرسي» لكافة الأطفال في الأسرة من سن 6 أعوام وحتى 18 عاما، وصورة من إقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لأبناء المسجونين.

معايير القبول في تكافل وكرامة

وهناك معايير يتم على أساسها قبول معاش تكافل وكرامة ومنح للمواطنين، وهي أن تكون الأسرة أو الفرد تحت خط الفقر، وفي حال عدم حصول المتقدم على دخل شهري ثابت.