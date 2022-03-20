الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2022. اعرف موقفك وأنت في البيت

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم نقدي، إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2022 إلكترونيًا، وبخطوات بسيطة، وأيضا معرفة موقف البطاقة سواء السارية أو المتجمدة أو المتوقفة، كما يمكن تقديم شكوى «أونلاين» أيضا عبر موقع الوزارة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2022، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2022

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يجرى عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة، أو يمكن الدخول على الرابط بشكل مباشر من هنــا.

سيطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب.

أخيرًا الضغط على زر الاستعلام.

وتظهر نتيجة الاستعلام للمواطن والتي تتضمن المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، ونوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة»، وحالة البطاقة سواء سارٍ، تجميد، إيقاف، وفي حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، وفي حالة كانت سارية سيوضح المبلغ المستحق.

تقديم تظلم بعد الاستعلام عن معاش وتكافل وكرامة

وفي حالة كانت البطاقة متوقفة أو متجمدة يمكن للمستخدم تقديم شكوى، من خلال اتباع الآتي:

بعد الاستعلام عن المعاش والتأكد من حالة البطاقة متوقفة أو متجمدة، يضغط على تسجيل شكوى.

سوف تظهر صفحة بيانات الشخصية للمتقدم، وتستوفى البيانات الشخصية، والتي تتضمن المحافظة والإدارة والمركز.

تحدد نوع الشكوى، وذكر عنوان الإقامة بالتفصيل، ذكر رقم الهاتف الشخصي أو أقرب شخص، وأخيرا كتابة الشكوى.

في النهاية يضغط على كلمة تسجيل، وسوف تظهر رسالة نجاح تسجيل الشكوى ورقمها حتى يمكن الاستعلام عنها فيما بعد.