الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.. خطوة بخطوة

يبحث الكثير من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، وذلك بعد إضافة 450 ألف أسرة تم بحث حالتهم وضمهم لمستفيدي تكافل وكرامة الحاليين والبالغ عددهم 3.8 مليون أسرة؛ ليصبح عدد المستفيدين إجمالا 17 مليون مواطن يتم تغطيتهم بالدعم النقدي، وفقا لما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأوضحت التضامن عبر موقعها الرسمي أن خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، تتمثل فيما يلي:

- يدخل المستعلم على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- يظهر للمستعلم من خلال هذا اللينك، خاصية الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- يكتب المستعلم عن الدعم النقدى تكافل وكرامة بكتابة الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك والضغط على استعلام.

- يظهر للمواطن الذي يستعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عام 2022، نتيجة الاستعلام، سواء كانت متجمدة أو سارية أو متوقفة.

- يمكن للمواطن معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر نوع بطاقة الدعم للمستفيد سواء «تكافل أو كرامة».

- في حالة إذا كانت بطاقة صرف تكافل وكرامة متوقفة أو تم تجميدها، يذكر السبب.

- يمكن للمستعلم أن يسجل شكواه، في الجزء المخصص لذلك في الخانة الخاصة بالشكوى، وكتابة العنوان والهاتف المحمول والاسم، ثم الضغط على تسجيل الشكوى وطباعتها ثم يتابعتها.

يشترط ألا يتقاضى المستفيد معاش تأميني

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على دعم «تكافل»، أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي 18 سنة، بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون الأبناء من سن السادسة وحتى 18 سنة بمراحل التعليم المختلفة، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.