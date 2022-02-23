بسنت شوقي: «لا أسمح بالخانة وممكن أعطي فرصة ثانية بشروط»

تصدر الترند مؤخرا لقاء محمد فراج وبسنت شوقي مع اليوتيوبر الإماراتي أنس بوخش في برنامجه المذاع على اليوتيوب، وقال كل شخص عن الثاني بعض الأشياء التي وصفها البعض بالرومانسية.

وقال فراج إنهما عانيا خلال الأربع سنوات الماضية، ولكن كلما زادت خلافاتهما كلما قويت علاقتهما وزاد حبهما لبعضهما البعض، مضيفا أنه يحب بسنت للغاية وأنها من الشخصيات التي يوجد بها «حنية كبيرة».

محمد فراج والخيانة

وعن الخيانة، فقالت بسنت شوقي: «متخيلش أبدا إني ممكن أقبل الخيانة وفي ثقة كبيرة بيني وبين محمد متخلنيش أفكر في الموضوع ده، ومحمد أنا وهو قريبين جدا من بعض ولكن لو في خيانة أنا مش هسامح علشان هيبقى قلم شديد وأنا لا أقبل بالخيانة إطلاقا، ولكن الشخص اللي خاني لو رجع واعترف بغلطه ممكن أسامحه بس لازم يبقى في شروط والطرف التاني يوافق عليها كلها».

وقال فراج عن الخيانة: «مشكلة الخيانة إذا حدثت بعدما يبني الطرفين علاقة قوية بينهما، أنت بنيت صرح كبير وفجأة بسبب فعل قذر دمرته، إذا سامحتك فإن الله يحبك، في كل الأحوال الخيانة غير مقبولة سواء يعرف الطرفين بعضهما منذ عام أو مائة عام ومعرفش إذا كنت هسامح إذا اللي قدامي خان ولا لأه».

بكاء محمد فراج وبسنت شوقي

وبكى فراج وبسنت أكثر من مرة خلال الحوار، وبكى عندما سأل بسنت ماذا تفعل إذا كانت هذه المرة تراه بها فبكى فراج وبكت بسنت أيضا ورفضت الجواب على السؤال، مؤكدة أنها لا تستطيع التفكير في ذلك الأمر وطلب فراج توقيف التصوير من كثرة البكاء.

وختم اللقاء بكلمات شكر من بسنت شوقي لمحمد رمضان على كل شيء وقالت له في نهاية اللقاء إنها تحبه كثيرا.