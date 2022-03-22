الصين تهدد بعقوبات مضادة ردا على قيود التأشيرات الأمريكية على مسؤوليها

وصفت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ«المنتهك الرئيسي لحقوق الإنسان حول العالم»، وذلك عقب فرض الأخيرة مزيدا من العقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

بكين تهدد واشنطن باتخاذ عقوبات مضادة

وهددت الصين، واشنطن، اليوم، باتخاذ المزيد من الإجراءات المضادة، جراء قيود التأشيرات الأمريكية المفروضة على عدد من المسؤولين الصينيين، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين.

وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية، بحسب وكالة «روسيا اليوم»، الولايات المتحدة، على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية بأسرع وقت، قبل أن تلجأ بكين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المماثلة، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان في بلاده في أفضل مستوى له في التاريخ.

عقوبات أمريكية بحظر السفر على المسؤولين الصينيين

ووسّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، قيود حظر السفر على المسؤولين الصينيين، حتى يتمكن من القبض على بعض المسؤولين المتهمين بالتورط في قضايا قمع الأقليات العرقية والدينية، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن واشنطن منعت هؤلاء المسؤولين من السفر إليها، دون الإشارة إلى عددهم وما إن كانت أمريكا قررت فرض حظر موسع ضدهم أم لا.

من جانبها، رفضت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن واشنطن تنتهك العلاقات الدولية بين البلدين، نافية الاتهامات التي أكدت أمريكا أنها سببا في تلك العقوبات، وفقا لوكالة «سبوتنيك».

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية إن تلك الاتهامات غير موجودة، وإن حرية الصحافة والدين وغيرهما من الحقوق الإنسانية للشعب الصيني محمية، واصفا الخطوة الأمريكية بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للصين، وهو ما ترفضه بكين، وفقًا لتصريحاته.