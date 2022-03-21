وزير الخارجية الأوكراني يدعو الصين للعب دور إيجابي للتوصل لحل سياسي

دعا وزير الخارجية الأوكراني الصين إلى لعب دور إيجابي للتوصل لحل سياسي في الأزمة الروسية الأوكرانية، جاء ذلك في ظل أوضاع مأساوية وصعبة للغاية تعيشها مدينة ماريوبول الأوكرانية بحسب ما وصفته الحكومة في كييف، وفقاً لنبأ عاجل نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من الشهر على اندلاعها

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ26 منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضي لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، عقب الاعتراف باستقلالها، وتحييد أوكرانيا ونزع سلاح الجيش الأوكراني، وفق المطالب التي أعلنتها موسكو وقوبلت بالرفض من قبل كييف.