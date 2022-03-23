حفيدة «عبد الناصر» أول عازفة قانون بالصعيد: «بحلم أكون وزيرة»

ورثت حب الموسيقى والغناء من والدها، نشأت في منزل أشهر عازف على آلتي الكمان والعود في أسيوط، كانت بجواره في أثناء تكريمه في العديد من المحافل في عهد المحافظين السابقين، فأحبت المجال وقررت أن تستكمل مسيرته.

تروي دينا عبدالفتاح محمد، إن والدها درس فى معهد الموسيقى العربية، وألف العديد من المقطوعات الموسيقية التي تحكي عن محافظة أسيوط، وتتحدث عن رموزها وكانت فرق الفنون تستخدم هذه المؤلفات الشعبية في حفلاتهم وفي فنون المسرح كذلك.

وقفت على العديد من المسارح للعزف والغناء

وتكمل «دينا»، أنها كطفله كانت تهوى مجال الموسيقى بالوراثة، وكانت تغني لأم كلثوم وفيروز ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد، كما غنت على مسرح البالون وعلى العديد من المسارح التابعة لوزارة الشباب، وعزفت على آلة الكمانجة وتعلمت أيضا العود وحصلت على العديد من المراكز والشهادات.

حققت حلمها رغم رفض العائلة

تقول «دينا»: «كان والدي يحلم بأن ألتحق بالجامعة وأنال منها درجة الدكتوراه وهو ما كافحت من أجله حتى وصلت إليه بالفعل، تعبت كثيرا رغم اعتراض عائلة والدتي على دخولي مجال الغناء، كان يرفضون رافضًا قاطعًا إلتحاقي بكلية االتربية الموسيقية لأن العائلة لديها بعض التحفظات، فهم ينتمون إلى أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حيث أن جدي لوالدتي ابن عم الرئيس».

«دينا»: أحلم بأن أكون وزيرة

وصلت «دينا» حاليًا إلى مدرس مساعد بكلية التربيه النوعية قسم التربية الموسيقية جامعة أسيوط، وتخصصت في الموسيقى العربية لآلة القانون، تحت إشراف الدكتورة أمل جمال الدين، وتسعى لتحقيق حلم الحصول على الدكتوراه، وأن تكون وزيرة وتحلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.