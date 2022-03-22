عاجل .. رئيس وزراء إيطاليا: نرغب في ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن بلاده تريد انضمام أوكرانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي ، بحسب ما ذكرته قناة "العربية" في خبر عاجل، منذ قليل.

ماكرون : لا يمكن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يمكن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، مبينا أنه من الصعب ضم دولة تعاني من الحرب.

وقال ماكرون، أن الباب لن يغلق بوجه أوكرانيا، بل الأمر سيحتاج لمزيدا من الوقت حتى تنتهي حالة الحرب الحالية بين موسكو وكييف ، وتهدأ الأوضاع في الأخيرة .

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع والعشرون، وسط محاولات من كييف لعقد اجتماع مشترك بين الرئيسين.