مستشار رئيس أوكرانيا: العمليات القتالية مع روسيا قد تنتهي خلال 3 أسابيع

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، أنَّ العمليات القتالية مع روسيا قد تنتهي في غضون أسبوعين أو 3 على أقصى تقدير، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

نزوح أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني

وتدخل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يومها الـ27، وذلك منذ توقيت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية على كييف من أجل حماية جمهوريتي لوجانسك ودونيستيك الشعبيتيين التابعتين لإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي الأراضي الأوكرانية.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في نزوح ما يزيد على 3 ملايين لاجئ إلى البلدان المجاورة وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة اليوم، بينما لقي المئات مصرعهم جرّاء القصف الروسي الذي استهدف الأراضي الأوكرانية.