«أمين عام النواب»: الدستور كفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم

شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، في إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حاليا في إندونيسيا.

التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب

استعرض المستشار أحمد مناع الأمين، العام لمجلس النواب التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب المصري، بداية من الأساس الدستوري، والذي يكفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية، ووضع كافة الأسس الجديرة بكفالة تيسير أعمالهم.

جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية

كما تناول المستشار أحمد مناع خلال مداخلته الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تكفل تيسير مهمة أعضاء مجلس النواب، وتوفير كافة السبل الداعمة لعملهم، مُستعرضاً دور الأمانة العامة لمجلس النواب في تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس النواب، وهو ما يضمن قيام مجلس النواب بدوره الداعم لآمال وتطلعات الشعب المصري في حياة كريمة.

جدير بالذكر، أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، تعمل كهيئة استشارية للاتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.