بدء تطبيق سعر رغيف الخبز اليوم.. اعرف الأوزان علشان ما يتضحكش عليك

منذ ساعات الصباح الأولى، بدأ تطبيق قرار الحكومة بتحديد سعر رغيف الخبز الحر الذي يهم العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية، إذ إنّه لا غنى لأحد عن رغيف الخبز في مختلف الوجبات اليومية.

وفيما يلي، نعرض سعر رغيف الخبز الحر والفينو الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية من تفاصيل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو:

أسعار رغيف الخبز

يبلغ سعر بيع الخبز المميز وزنه 45 جراما نحو 50 قرشًا.

كما بلغ سعر بيع الخبز 65 جراما نحو 75 قرشًا.

ويبلغ سعر كيلو الخبز المعبأ نحو 11.5 جنيه.

وبلغ سعر رغيف الخبز الفينو نحو 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا.

وسعر رغيف الفينو وزن 60 جراما نحو 75 قرشًا.

ويبلغ سعر رغيف الفينو زنة 80 جراما نحو 1 جنيه.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق كافة المخابز والمحال هذه الأسعار، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، طبقًا لنص المادة 22 مكررا.

أرقام للإبلاغ عن التجار المخالفين

وخصص جهاز حماية المستهلك أرقامًا للمواطنين من أجل تقديم شكاوى لمن يرفع السلع أو يحتكرها في الأسواق، وهي كما يلي:

- رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتساب للمحافظات 01030000602.

- يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك وعلى الفور تتحرك سيارات الجهاز للوقوف على الشكوى وحلها والتعامل الفوري معها.

- الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال رقم 16528.

- إبلاغ مباحث التموين والجهات المختصة من خلال الرقم 16528، أو من خلال التواصل مع وزارة التنمية المحلية خصصت خطا ساخنا وهو 15330.