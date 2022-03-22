حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها بشأن حظك اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري، لمواليد برج العذراء على الصعيدين العائلي والعاطفي والاجتماعي وكذلك العملي والمهني، إذ يجيد هذا المولود كيفية حل المشكلة، الأمر الذي يجعل الآخرين يقبلون على سماع آراء مواليد هذا البرج باعتبارها ثرية وواقعية.

كما يحاول دائما مولود برج العذراء إفادة جميع المحيطين به بكل الطرق الممكنة، لذا يعتبر الجانب الاجتماعي في حياة هذا المولود من الجوانب المميزة والناجحة، فتجد هؤلاء الأشخاص على درجة عالية من النضوج والاتزان والوقار.

ومن منطلق، بحث الكثير من أصحاب هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص بهم، نوضِّح من خلال تقرير حظك اليوم الأربعاء برج العذراء، كل مواصفات البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفق ما ذكرته خبيرة علم الفلك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج العذراء على المستوى المهني والاجتماعي، إن اليوم القمر في وضع معاكس، حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عنيفة، ولا تغامر وركز على حماية حقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

على الصعيدين العاطفي والعائلي، انتبه اليوم لعلاقاتك وردود أفعالك، ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.