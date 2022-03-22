حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 22-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص دائمًا مولود برج الأسد على التواصل مع الآخرين؛ فيشعر هذا المولود عادةً بقيمته بين المحيطين به إذ يعطيه هذا إحساسًا كبيرًا بالتفاخر واحترام الذات،لذا تجده يحظى بالكثير من الصداقات في حياته فهو من الأشخاص الذين يتركون بصمة المرح والفكاهة في الأجواء التي يتواجدون بها على كافة الأصعدة سواء العمل أو العائلة.

ويبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضِّح من خلال تقرير حظك اليوم الثلاثاء برج الأسد كل مواصفات البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفق ما ذكرته خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج على الجانب المهني والعملي لمولود برج الأسد، إنّ القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع.. حافظ على حقوقك ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعاطفيا وعائليا، القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا الهدف منه التعاون والتكامل، فقط تجنب الصدام.

يعرف عن مولود الأسد أنه برج سخي للغاية، لذا يتميز أصحابة بالسخاء الكبير للغاية، كما يُعتقد أنهم قد يقدمون المساعدة المالية لأصدقائهم، ودعمهم في الأوقات السيئة والحرجة، لهذا تجدهم محببين لدى المحيطين بهم.