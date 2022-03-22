حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22-3- 2022 مهنيا وعاطفيا

من ضمن صفات برج الحوت الإبداع، والفن، ويمتلك عاطفة شديدة وتجدهم أشخاص عاطفيون ورومانسيون ومتواضعون أيضا، ويمتلك من الذكاء ما يجعل لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها لذا ينجحون إذا اتجهوا إلى مجال الطب النفسي وعملوا أطباء ينجحون كثيرا فهم يستطيعون قراءة الأفكار وترجمة لغة الجسد.

صفات برج الحوت

يعمل مواليد برج الحوت على إدخال السرور على قلوب أحباهم، ولو على حساب أنفسهم وهو نوع من الإيثار، ويتأثر بحالة من حوله النفسية كثيرا وتجعله سعيدا أو حزينا وفقا لهم، ولا يتسطع قول لا أو رفض أي طلب مساعدة ممن حوله حتى لو كان لا يقدر على ذلك فهو يبذل أقصى جهده لكي يتصرف ويجد حلول يقدمها لمحبيه وأصدقائه، وهو لا يتعلم من أخطائه فدائما ما يتعرض للخذلان ممن حوله رغم ما يقدمه لهم، ولكنه لا يتوقف عن مساعدتهم أبدا، وهذا ما يجعله أكثر عرضه للاستغلال والتلاعب من قبل من حوله.

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

يتواجد القمر بمنزل الحظ اليوم بالنسبة لمواليد برج الحوت، مما يمدك باليقظة وبالقدرة على تنمية أعمالك وتصيب هدفك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة للوطن.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

يتواجد عطارد في برجك مما يعود عليك بالنفع ويمنحك تألقا والوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.